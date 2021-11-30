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Сотрудники Московского зоопарка показали на видео забавную тренировку панд

Общество
Сотрудники Московского зоопарка показали на видео забавную тренировку панд
kremlin.ru

Москва, 30 ноября. Необычное видео с тренировкой панд опубликовали сотрудники Московского зоопарка. Животные с легкостью выполняли задания и получали за них угощения.

Сотрудники Московского зоопарка внимательно относятся к своим подопечным. Они не только ухаживают за животными, но и всячески развивают их способности. На опубликованном видео, панды продемонстрировали, как они умеют взвешиваться, показывать зубы и ходить на задних лапах. По словам работников, тренировки помогают бамбуковым медведям готовиться к различным ветеринарным процедурам.

«Это не только развлечение, но и приятная ежедневная работа», — отметили специалисты учреждения.

Сотрудники Ленинградского зоопарка тоже регулярно делятся видеозаписями с повседневной жизнью животных. Недавно в Сети появилось видео с тренировкой енота. Сотрудники отметили, что за внешностью милого зверя скрывается настоящий хищник, желающий охотиться.

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