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Семейство альпак сбежало с фермы в подмосковном Серпухове

Общество
Семейство альпак сбежало с фермы в подмосковном Серпухове
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Альпака по кличке Педро сбежал вместе со своим семейством с фермы в подмосковном городе Серпухов.

Фотографию необычных животных, бегущих по проезжей части, опубликовал местный житель в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно, как три альпака заняли правую полосу дороги.

«Ничего необычного, просто ламы шли из булочной», — подписал автор снимка.

Семейство альпак сбежало с фермы в подмосковном Серпухове
Prt Scr instagram.com / @aleksejjkzlv

В комментариях мужчине ответили, что прогулка «пошла не по плану». Как оказалось, самец Педро, самка Маджерика и их дочь Рада регулярно гуляют с заводчиком. Однако на этот раз животные отвлеклись на собаку и последовали за ней.

Реабилитационный центр Приморья ранее опубликовал кадры выпуска тигрицы в дикую природу. Что примечательно, само мероприятие состоялось в канун Международного дня тигра.

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подмосковье альпака побег
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