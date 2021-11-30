Семейство альпак сбежало с фермы в подмосковном Серпухове

Москва, 30 ноября. Альпака по кличке Педро сбежал вместе со своим семейством с фермы в подмосковном городе Серпухов.

Фотографию необычных животных, бегущих по проезжей части, опубликовал местный житель в своем Instagram-аккаунте. На кадрах видно, как три альпака заняли правую полосу дороги.

«Ничего необычного, просто ламы шли из булочной», — подписал автор снимка.

Prt Scr instagram.com / @aleksejjkzlv

В комментариях мужчине ответили, что прогулка «пошла не по плану». Как оказалось, самец Педро, самка Маджерика и их дочь Рада регулярно гуляют с заводчиком. Однако на этот раз животные отвлеклись на собаку и последовали за ней.

Реабилитационный центр Приморья ранее опубликовал кадры выпуска тигрицы в дикую природу. Что примечательно, само мероприятие состоялось в канун Международного дня тигра.