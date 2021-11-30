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Умерла одна из создателей советских картин «Летят журавли» и «Баллада о солдате» Софиева

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 15:38
Общество
Умерла одна из создателей советских картин «Летят журавли» и «Баллада о солдате» Софиева
Невские Новости  /  Кирилл Конторщиков

Москва, 30 ноября. Ушла из жизни редактор Ирина Софиева. Именно она принимала участие в создании культовых советских картин «Летят журавли» и «Баллада о солдате». Софиевой был 91 год. Ее смерть подтвердили в Союзе кинематографистов России.

Софиева работала в киностудии «Мосфильм» с 1954 года. За свою карьеру она смогла посотрудничать с популярными режиссерами и сценаристами. Она помогала с кинокартинами «Девять дней одного года», «Летят журавли», «Баллада о солдате», «Иваново детство». Софиева имеет звание заслуженного работника культуры РСФСР.

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