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Новый температурный рекорд зафиксировали в Москве 30 ноября

Общество
Новый температурный рекорд зафиксировали в Москве 30 ноября
pixabay.com

Москва, 30 ноября. Суточный температурный рекорд обновился в Москве 30 ноября. Об этом рассказал ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус.

Столбики термометров в российской столице во вторник показали +7,5 градуса. Это новый суточный рекорд температуры воздуха в городе на 30 ноября. Прошлый максимум был зафиксирован в этот день в 1974 году, отметил специалист в беседе с РИА Новости.

«Обновлен суточный рекорд по максимальной температуре воздуха — температура в Москве достигла плюс 7,5 градуса на метеостанции ВДНХ», — заявил Леус.

Также в Москве зарегистрировали рекордно низкое атмосферное давление 30 ноября, ранее сообщил Михаил Леус. Показатель составил 711 миллиметров ртутного столба. Погода в городе формируется под влиянием холодного атмосферного фронта, который связан с циклоном «Бенедикт».

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