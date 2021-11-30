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Специалисты МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра 30 ноября

Общество
Специалисты МЧС предупредили жителей Москвы об усилении ветра 30 ноября
ИА «Политика Сегодня».  /  Герман Парло

Москва, 30 ноября. Синоптики Росгидромета прогнозируют резкое усиление скорости ветра в Москве 30 ноября. Неблагоприятные погодные условия будут наблюдаться в российской столице до вечера, сообщили представители пресс-службы МЧС России.

Усиление ветра ожидается в период с 10:00 до 21:00. Согласно прогнозам метеорологов, показатели скорости порывов юго-западного ветра будут колебаться в пределах от 20 до 25 метров в секунду.

Специалисты МЧС рекомендуют жителям российской столицы обходить рекламные щиты и шаткие конструкции. Автовладельцам рекомендовано парковать свои транспортные средства вдали от деревьев.

Как сообщалось ранее, погодные условия в Москве формируются под влиянием холодного атмосферного фронта, связанного с активным циклоном. Немецкие синоптики дали ему название «Бенедикт». В городе ожидается облачная погода и выпадение осадков в виде мокрого снега.

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