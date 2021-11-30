Синоптик Леус предупредил москвичей о рекордно низком атмосферном давлении 30 ноября

Москва, 30 ноября. Резкое похолодание и рекордно низкое атмосферное давление ожидаются в Москве 30 ноября. Об этом предупредил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.

Погода в российской столице формируется под влиянием холодного атмосферного фронта, который связан с активным циклоном. Немецкие синоптики дали ему название «Бенедикт». Погода во вторник ожидается облачная, в первую половину дня будет идти дождь и мокрый снег. В вечернее время температура воздуха резко опустится с +8 градусов тепла до 1–3 градусов мороза, и образуется гололед.

«Сейчас в Москве рекордно низкое атмосферное давление, составляет примерно 711 мм ртутного столба. В течение дня оно будет расти, к вечеру повысится до 718 мм ртутного столба», — отметил Леус в беседе с ТАСС.

Ветер будет дуть с юго-запада. Скорость порывов составит от 7 до 12 метров в секунду, местами ожидается усиление ветра до 17–22 метров в секунду. Также в российской столице побит температурный рекорд за 30 ноября 1974 года. Тогда столбики термометров показали +5,8 градусов, в этом году воздух прогрелся до +7,5 градусов, добавил синоптик.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее призвал готовиться к любым катаклизмам. Он подчеркнул, что российская столица является северным городом, поэтому погода может быть очень разной.