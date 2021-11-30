Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
30 ноября 06:49
06:41
Происшествия
Пенсионер на ВАЗе сбил восьмилетнюю девочку в Заиграевском районе Бурятии
06:37
Происшествия
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве
06:35
Общество
Китайский пользователь Sina предостерег от трех действий после основного приема пищи
06:25
Политика
Читатели Die Zeit поглумились над Кулебой после заявлений о «российском вторжении»
06:20
Происшествия
Правоохранители расследуют гибель работника в рыбомучной установке на Камчатке
06:18
Шоу-бизнес
Адвокат Жорин: наследство Градского может достаться его молодой жене и детям
06:10
Происшествия
Разгуливающего по улицам Артема медведя удалось обезвредить
06:03
Шоу-бизнес
Журналист Караулов рассказал о состоянии покойного Градского в последние дни его жизни
06:00
Экономика
Аналитик Деев рассказал, когда баррель нефти снова будет стоить 80 долларов
05:56
Общество
Прорицатель XIV века предсказал России положительные перемены в 2022 году
Все новости

Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве

Происшествия
Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Москва, 30 ноября. Массовая авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне Лефортовского тоннеля (после пересечения с Шоссе Энтузиастов) в Москве. Соответствующие данные привели на странице столичного Дептранса в соцсети.

В результате аварии были перекрыты две полосы движения из трех. На место происшествия уже выехали представители экстренных служб города.

Всех автомобилистов просят объезжать сектор массовой аварии. Дептранс также призывает водителей проявлять особую внимательность на дорогах.

В ночь на вторник на Рябиновой улице в Москве произошла смертельная авария. В результате наезда «десятки» на мачту наружного освещения погиб один человек.

Вернуться назад
Все новости / Происшествия / Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве
москва дтп лефортовский тоннель Департамент транспорта
Комментировать