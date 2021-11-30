Три автомобиля столкнулись на внешней стороне Лефортовского тоннеля в Москве

Москва, 30 ноября. Массовая авария с участием трех автомобилей произошла на внешней стороне Лефортовского тоннеля (после пересечения с Шоссе Энтузиастов) в Москве. Соответствующие данные привели на странице столичного Дептранса в соцсети.

В результате аварии были перекрыты две полосы движения из трех. На место происшествия уже выехали представители экстренных служб города.

Всех автомобилистов просят объезжать сектор массовой аварии. Дептранс также призывает водителей проявлять особую внимательность на дорогах.

В ночь на вторник на Рябиновой улице в Москве произошла смертельная авария. В результате наезда «десятки» на мачту наружного освещения погиб один человек.