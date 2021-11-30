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Один человек погиб в результате аварии на Рябиновой улице в Москве

  /   Обновлено: 30 ноября 2021 00:00
Происшествия
Один человек погиб в результате аварии на Рябиновой улице в Москве
ru.wikipedia.org  /  Roulex 45

Москва, 30 ноября. Автомобиль ВАЗ-2110 совершил наезд на мачту наружного освещения в Москве, из-за чего погиб пассажир транспортного средства. Об этом сообщила Госавтоинспекция столицы.

Инцидент произошел в районе 51-го дома по улице Рябиновой. По предварительным данным, водитель отечественного автомобиля не справился с управлением. Сам он не пострадал, а его пассажир погиб на месте.

На месте происшествия работают сотрудники городских экстренных служб. Проводится проверка, в результате которой будут выяснены все обстоятельства и причины смертельной аварии.

Недавно в Смоленске водитель фуры насмерть сбил пенсионерку. За рулем большегруза находился мужчина 1983 года рождения.

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