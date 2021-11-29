Квартира вспыхнула в жилом доме на севере Москвы

Москва, 29 ноября. Сотрудники столичных служб экстренного реагирования выехали на срочный вызов, который поступил из северной части города.

По данным РЕН ТВ, пожар произошел в жилом доме, расположенном на Дубнинской улице. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Возгорание случилось в одной из квартир.

Сейчас проводится эвакуация людей из горящего здания. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Недавно в Уссурийске произошел сильный пожар, в результате которого погибли пять человек. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 76 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и пять единиц спецтехники.