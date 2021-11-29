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Происшествия
Квартира вспыхнула в жилом доме на севере Москвы
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Квартира вспыхнула в жилом доме на севере Москвы

Происшествия
Квартира вспыхнула в жилом доме на севере Москвы
Пресс-служба ГУ МЧС России по Пензенской области

Москва, 29 ноября. Сотрудники столичных служб экстренного реагирования выехали на срочный вызов, который поступил из северной части города.

По данным РЕН ТВ, пожар произошел в жилом доме, расположенном на Дубнинской улице. Площадь возгорания составила 50 квадратных метров. Возгорание случилось в одной из квартир.

Сейчас проводится эвакуация людей из горящего здания. Информация о пострадавших и погибших уточняется.

Недавно в Уссурийске произошел сильный пожар, в результате которого погибли пять человек. По данным экстренных служб, площадь возгорания составила 76 квадратных метров. В тушении пожара принимали участие 15 спасателей и пять единиц спецтехники.

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