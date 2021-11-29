Сергей Собянин назвал биографию Владимира Наумова примером подлинного служения искусству

Москва, 29 ноября. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким скончавшегося режиссера Владимира Наумова. Соответствующую телеграмму опубликовали на сайте главы столицы.

Собянин назвал Наумова всенародно любимым режиссером, сценаристом, актером и продюсером, а также ярчайшим представителем плеяды выдающихся деятелей кинематографа. По словам мэра Москвы, биография режиссера является примером подлинного служения искусству.

Градоначальник отметил фильмы Наумова «Бег», «Тегеран-43» и «Мир входящему», завоевавшие любовь миллионов зрителей. Как подчеркнул глава столицы, невозможно переоценить роль ушедшего кинодеятеля в становлении и воспитании молодых, талантливых режиссеров.

«Светлая память об этом замечательном человеке навсегда сохранится в сердцах миллионов людей. Останутся с нами и его прекрасные фильмы», — заключил Собянин.

Владимир Наумов скончался на 94-м году жизни. О смерти режиссера стало известно 29 ноября. По предварительным данным, он умер после продолжительной болезни.