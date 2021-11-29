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ФАН публикует кадры с места ДТП с пострадавшей беременной женщиной в Подмосковье

Происшествия
ФАН публикует кадры с места ДТП с пострадавшей беременной женщиной в Подмосковье
Федеральное агентство новостей

Москва, 29 ноября. Автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Renault Sandero на трассе под Москвой. В ДТП пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел между деревнями Панино и Нестерово в Раменском районе. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП.

ФАН публикует кадры с места ДТП с пострадавшей беременной женщиной в Подмосковье
Федеральное агентство новостей /

По данным источника ФАН, столкновение привело к гибели двоих человек. Одного пострадавшего увезли в больницу, предположительно, с инфарктом. Беременную пассажирку доставили в медучреждение с преждевременными родами. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии и принято решение о возбуждении дела.

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