ФАН публикует кадры с места ДТП с пострадавшей беременной женщиной в Подмосковье

Москва, 29 ноября. Автобус с 15 пассажирами столкнулся с легковым автомобилем Renault Sandero на трассе под Москвой. В ДТП пострадала беременная женщина, ее госпитализировали.

Дорожный инцидент произошел между деревнями Панино и Нестерово в Раменском районе. В распоряжении Федерального агентства новостей оказались фотографии, на которых запечатлены последствия ДТП.

Федеральное агентство новостей /

По данным источника ФАН, столкновение привело к гибели двоих человек. Одного пострадавшего увезли в больницу, предположительно, с инфарктом. Беременную пассажирку доставили в медучреждение с преждевременными родами. По факту случившегося проводится проверка, в ходе которой будут установлены все обстоятельства аварии и принято решение о возбуждении дела.