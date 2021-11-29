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Пингвины Московского зоопарка переехали на зимний сезон в новый просторный вольер

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 16:10
Общество
Пингвины Московского зоопарка переехали на зимний сезон в новый просторный вольер
primocean.ru

Москва, 29 ноября. Работники Московского зоопарка переместили пингвинов Гумбольдта в новый вольер, так как зимой у этих птиц начнется сезон размножения.

Папуанские пингвины размножаются летом, поэтому зимой им не нужен вольер для спариваний. Две популяции пингвинов меняются местами, и начинают обживать новые вольеры. Пингвины Гумбольдта отправляются во внутренний вольер «Дома птиц», специально оборудованный для размножения этих животных.

Птицы с интересом семенят лапками по каменистым склонам, подходя к береговой линии. У пингвинов Гумбольдта есть черная полоска на шее, которая придает им сходства с маленькими морячками. Выстроившись возле воды в ряд, олимпийский пловцы из мира пернатых как по команде ныряют в бассейн.

В этом сентябре Московский зоопарк передал Красноярского 8 пингвинов Гумбольдта. Эти птицы являются стадными и предпочитают жить большими колониями.

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