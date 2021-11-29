Москомстройинвест зафиксировал уменьшение числа нарушений при сдаче отчетности застройщиками

Москва, 29 ноября. Все московские застройщики своевременно предоставили отчетность за третий квартал, констатировал Москомстройинвест . Также в ведомстве отметили сокращение числа нарушений в данной сфере, пишет «Интерфакс».

В общей сложности было проанализировано 411 разрешений на строительство, выданных 202 застройщикам. Установлено восемь нарушений нормативов, 11 эпизодов представления неполного комплекта документов и шесть случаев недостоверности представленных сведений.

«За третий квартал зарегистрировано 38 нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года отмечалось 48 недочетов. При этом из числа отчитавшихся застройщиков все предоставили отчетность вовремя, случаев подачи документов с опозданием за третий квартал не зафиксировано», — заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С третьего квартала 2020 года случаи непредставления отчетности, а также нарушения достоверности неуклонно снижаются.

Москомстройинвест ранее сообщил о планах строительства в Москве двух проездов протяженностью около 1,6 км между Каширским шоссе и Елецкой улицей.

Тем временем в Северной столице компания «Лахта Тауэрс» предложила проект гостиницы Hilton на 376 человек. Работы должны начаться после благоустройства прибрежной территории на сумму не менее 168 млн рублей, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».