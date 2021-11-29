Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
29 ноября 13:58
13:55
Общество
Замглавы МИД Иванов не исключил новых ограничений по COVID-19 в России из-за «Омикрона»
13:55
Общество
Фотовыставка о кочевниках XXI века открылась в Барнауле
13:53
Политика
Песков: США не должны оказывать давление на других в процессе сертификации «СП-2»
13:52
Политика
Депутат бундестага Гердт: Германия вложила миллионы в Украину и не хочет платить по «СП-2»
13:51
Происшествия
Популярный блогер Apetor погиб во время съемок видео для своего канала
13:48
Происшествия
Ребенок пострадал при обрушении потолка во время уроков в одесской школе
13:47
Шоу-бизнес
Трансгендерный актер Эллиот Пейдж показал фото в одних штанах
13:46
Экономика
УАЗ собирается подписать контракт на производство Jeep CJ-5
13:43
Происшествия
Мосгорсуд оставил в силе штраф блогеру Дудю по делу о пропаганде наркотиков
13:41
Политика
В Кремле не подтвердили информацию о подготовке переговоров Путина и Зеленского
Все новости

Москомстройинвест зафиксировал уменьшение числа нарушений при сдаче отчетности застройщиками

  /   Обновлено: 29 ноября 2021 13:30
Экономика
Москомстройинвест зафиксировал уменьшение числа нарушений при сдаче отчетности застройщиками
Невские Новости  /  Сергей Борода

Москва, 29 ноября. Все московские застройщики своевременно предоставили отчетность за третий квартал, констатировал Москомстройинвест . Также в ведомстве отметили сокращение числа нарушений в данной сфере, пишет «Интерфакс».

В общей сложности было проанализировано 411 разрешений на строительство, выданных 202 застройщикам. Установлено восемь нарушений нормативов, 11 эпизодов представления неполного комплекта документов и шесть случаев недостоверности представленных сведений.

«За третий квартал зарегистрировано 38 нарушений, тогда как за аналогичный период прошлого года отмечалось 48 недочетов. При этом из числа отчитавшихся застройщиков все предоставили отчетность вовремя, случаев подачи документов с опозданием за третий квартал не зафиксировано», — заявила председатель Москомстройинвеста Анастасия Пятова.

С третьего квартала 2020 года случаи непредставления отчетности, а также нарушения достоверности неуклонно снижаются.

Москомстройинвест ранее сообщил о планах строительства в Москве двух проездов протяженностью около 1,6 км между Каширским шоссе и Елецкой улицей.

Тем временем в Северной столице компания «Лахта Тауэрс» предложила проект гостиницы Hilton на 376 человек. Работы должны начаться после благоустройства прибрежной территории на сумму не менее 168 млн рублей, уточняет телеканал «Санкт-Петербург».

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Москомстройинвест зафиксировал уменьшение числа нарушений при сдаче отчетности застройщиками
москва строительство застройщики москомстройинвест
Комментировать