Самые сильные осадки за последние 69 лет обрушатся на Москву 30 ноября

Москва, 29 ноября. Циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, сообщили в погодном центре «Фобос».

Синоптики предупреждают, что в столице 30 ноября может выпасть 40% месячной нормы осадков. Причиной тому станет циклон «Бенедикт». Осадки станут самыми сильными в Москве за последние 69 лет, сообщает РИА Новости.

Жителей Петербурга тоже предупредили о снегопадах из-за циклона «Бенедикт». Особенно обильные осадки ожидаются в декабре, рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.