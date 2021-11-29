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Самые сильные осадки за последние 69 лет обрушатся на Москву 30 ноября

Общество
Самые сильные осадки за последние 69 лет обрушатся на Москву 30 ноября
pixabay.com

Москва, 29 ноября. Циклон «Бенедикт» во вторник обрушит на Москву самые сильные осадки за последние 69 лет, сообщили в погодном центре «Фобос».

Синоптики предупреждают, что в столице 30 ноября может выпасть 40% месячной нормы осадков. Причиной тому станет циклон «Бенедикт». Осадки станут самыми сильными в Москве за последние 69 лет, сообщает РИА Новости.

Жителей Петербурга тоже предупредили о снегопадах из-за циклона «Бенедикт». Особенно обильные осадки ожидаются в декабре, рассказал доцент кафедры метеорологических прогнозов Российского гидрометеорологического университета Валерий Цепелев.

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погода осадки бенедикт
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