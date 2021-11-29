Спасатели пытаются снять залезшую на светофорный столб москвичку с ребенком

Москва, 29 ноября. Женщина с ребенком по неизвестным причинам залезла на светофорный столб в Москве. Спасатели пытаются убедить жительницу вернуться на землю.

Инцидент произошел на перекрестке Череповецкой улицы и Алтуфьевского шоссе. По информации телеканала РЕН ТВ, женщина отказывается слезть со столба, с ней разговаривают спасатели.

О каких-либо требованиях со стороны москвички не сообщается. Возраст ребенка и мотивы женщины тоже остаются загадкой. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Помощь спасателей ранее потребовалась маленькой девочке в Уфе. Несовершеннолетняя горожанка надела на голову кресло-горшок, однако снять его самостоятельно не смогла.