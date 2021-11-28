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Торжественное открытие сезона состоялось на новогоднем ГУМ-катке в Москве

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 21:29
Общество
Торжественное открытие сезона состоялось на новогоднем ГУМ-катке в Москве
ТАСС  /  Джапаридзе Михаил

Москва, 28 ноября. На ГУМ-катке прошло торжественное открытие сезона. На мероприятии выступили известные фигуристы, показавшие отрывок из ледового шоу «Лебединое озеро».

В числе почетных гостей открытия оказался и пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. Он рассказал журналистам, что сожалеет, что опоздал на ледовое шоу. Песков признался, что сам не планирует выходить на лед в день открытия катка.

Солистами программы «Лебединое озеро», которую представили зрителям, стали Петр Чернышев, Маргарита Дробязко и Татьяна Навка. Сразу после мероприятия перед посетителями выступила Алена Долбик, пишет ТАСС.

«Мы ждем вас всех с 25 декабря по 8 января в Дворце спорта "Мегаспорт"», — сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию Татьяна Навка.

Недавно состоялось открытие катка на ВДНХ. Его площадь составляет более 20 тысяч «квадратов». Он будет принимать гостей по 27 февраля 22 года.

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