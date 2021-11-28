Москвичи несут цветы к театру «Градский холл»

Москва, 28 ноября. Жители Москвы несут букеты цветов, траурные венки в память о певце и композиторе Александре Градском к его театру «Градский холл». Народный артист России скончался 28 ноября.

Причиной смерти 72-летнего Градского стал инфаркт мозга. До этого исполнитель хита «Как молоды мы были» два дня находился в больнице в Москве с подозрением на инсульт. В Instagram-аккаунтах самого артиста и его театра появилось множество скорбных комментариев и соболезнований.

«Последние несколько лет часто ходили в «Градский холл», всегда встречали и слушали там Александра Борисовича, он был такой настоящий, профессиональный и именно от его души шло тепло»; «Душат слезы. Соболезную родным и всем почитателям великого таланта Александра Градского! Вечная память»; «Прощай, великий Мастер. Еще увидимся. Мы не умираем, мы выходим за дверь», — написали пользователи.

Ранее певец Леонид Агутин заявил, что отправил Градскому сообщение, на которое так и не получил ответа. Артист многое бы отдал ради еще одного разговора с коллегой по шоу «Гoлос».