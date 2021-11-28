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Аналитики Savills подсчитали стоимость всего жилья Москвы

Экономика
Аналитики Savills подсчитали стоимость всего жилья Москвы
wikipedia.org  /  A.Savin/CC BY-SA 3.0

Москва, 28 ноября. Стоимость всех жилых площадей столицы оценивается более чем в 1 трлн долларов (почти в 74 трлн рублей). Такие данные представили в компании Savills, передает «Коммерсантъ».

Только за этот год жилых «квадратов» в городе стало больше почти на 5,2 млн, они оцениваются в 1,5 трлн рублей. Это на 20% больше, чем за 2020 год, подсчитали эксперты.

В среднем на одного москвича приходится жилых квадратных метров на 5,8 млн рублей. Данный показатель за пятилетие вырос на 10%, однако Москва продолжает здесь уступать многим мировым столицам, к примеру, Лондону.

С начала года стоимость жилого фонда города в рублевом эквиваленте увеличилась в основном за счет новостроек. Годовой план по вводу недвижимости в столице уже перевыполнен на треть, заявил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

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