Объем ввода недвижимости в Москве на треть превысил план 2021 года

Москва, 28 ноября. Годовой план по вводу недвижимости в столице уже перевыполнен на треть. Такое заявление сделал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

С начала 2021 года в городе введено в эксплуатацию 12,4 млн квадратных метров недвижимости. Из них 6,2 млн «квадратов» — жилье, а другая половина — различные коммерческие объекты, офисы, производственные и промышленные здания.

«Москва каждый год перевыполняя план ввода, настолько все же не отрывалась от плановых значений», — обратил внимание Бочкарев.

Причем, по его словам, объемы ввода традиционно продемонстрируют рост в декабре.

Российские новостройки продолжат дорожать в следующем году, озвучили прогноз девелоперы. Согласно их ожиданиям, стоимость жилой недвижимости на первичном рынке увеличится на 10-15%.