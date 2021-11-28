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Москвичи старше 50 лет получили новые возможности для трудоустройства

  /   Обновлено: 28 ноября 2021 12:52
Экономика
Москвичи старше 50 лет получили новые возможности для трудоустройства
unsplash.com  /  Patrick Tomasso

Москва, 28 ноября. Жители Москвы старше 50 лет получили возможность пройти бесплатное обучение для трудоустройства на престижную работу в рамках национального проекта «Демография», пишет «Российская газета».

Более 80 российский вузов предложили программы для освоения специальностей. Для прохождения бесплатного обучения необходимо зарегистрироваться на портале trudvsem.ru. В течение семи рабочих дней операторы проверят данные и пригласят на обучение, которое, в зависимости от специальности, составит от трех недель до трех месяцев.

«У нас есть пять направлений по самым востребованным специальностям в Москве, в рамках которых россияне могут бесплатно освоить профессии бизнес-менеджера, программиста, маркетолога, аналитика данных, проектного управленца», — рассказал директор Межрегионального центра дополнительного профессионального образования и содействия занятости ТГУ Михаил Шепель.

Он отметил, что с вузами активно сотрудничают крупные российские компании, которым требуются специалисты. Например, программу уже поддержали «Сбер» и «Инвитро», уточнил Шепель.

Пенсионный фонд России ранее перечислил все льготы, которые полагаются гражданам предпенсионного возраста. Речь, в частности, идет о дополнительных выходных и налоговых льготах.

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