Очередь за билетами на «Щелкунчика» в центре Москвы растянулась на десятки метров

Москва, 28 ноября. Жители Москвы и гости столицы выстроились в огромные очереди в кассы Большого театра, чтобы купить билеты на балет «Щелкунчик». Видео публикует Федеральное агентство новостей.

Очередь начала формироваться ранним утром. Для многих сходить на балет «Щелкунчик» перед Новым годом — это традиция. На декабрьские выступления билеты стоят от 1500 тысяч рублей.

«Щелкунчик» является музыкальным произведением, написанным русском композитором Петром Чайковским на либретто Мариуса Петипа. В основу балета легла сказка Гофмана «Щелкунчик и мышиный король». Балет неоднократно ставили во многих театрах России, его регулярно показывают в Большом и Мариинском театрах.

Ранее сообщалось, что проспект Мира в Москве украсит большая инсталляция «Полярные медведи». Яркие фигурки медведей стали местом притяжения для туристов и жителей города.