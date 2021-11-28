Власти Москвы могут установить в городе табличку в честь композитора Градского

Москва, 28 ноября. Мемориальная табличка в память об умершем композиторе Александре Градском может появиться в Москве. Такое заявление сделал председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.

Знаменитый российский композитор и певец Александр Градский умер ночью в воскресенье в возрасте 72 лет. Для российской культуры его смерть — колоссальная потеря, добавил Герасимов.

«Он внес огромнейший вклад в нашу культуру: в музыкальную, в театральную. Конечно, и память его должна быть увековечена не только его музыкой, но и, конечно, я уверен, табличка на доме появится», — цитирует его ТАСС.

Известный российский композитор Александр Градский родился 3 ноября 1949 года. Широкую известность он получил в 1976 году после того, как исполнил песню «Как молоды мы были». В общей сложности он стал автором более 200 песен.

Музыкант перенес коронавирус в сентябре, после чего его здоровье резко ухудшилось. После болезни Градскому нельзя было работать, однако он все равно продолжал трудиться, несмотря на плохое самочувствие, пока у него не отнялись ноги.