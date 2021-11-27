Искусственный интеллект помог московским врачам поставить более 2,5 миллиона диагнозов

Москва, 27 ноября. Цифровая система, использующаяся в московских поликлиниках, демонстрирует хорошие результаты. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, она помогла врачам поставить 2,6 миллиона диагнозов.

Система была установлена в городских медицинских учреждениях в 2020 году. Искусственный интеллект анализирует жалобы пациентов и предлагает врачам возможные варианты диагнозов. Собянин подчеркнул, что ее использование позволило ускорить процессы назначения необходимых исследований в 10 раз.

«Конечно, окончательное решение всегда за врачом. Но ИИ значительно ускоряет процесс», — рассказал столичный градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, детский технопарк «Москва» получил второй приз на международном конкурсе по искусственному интеллекту. Юные жители российской столицы завоевали серебро в номинации «Креативные индустрии».