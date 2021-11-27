Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 16:25
16:25
Политика
Киевский писатель Кралюк указал на историческую роль украинцев в освоении Поволжья
16:21
Политика
Писатель Лесев раскритиковал Зеленского после пресс-марафона
16:19
Шоу-бизнес
Лена Миро предсказала певице Ольге Серябкиной скорый развод после родов с мужем
16:19
Общество
Авиакомпания Qatar Airways приостановила допуск на рейсы пассажиров из ЮАР
16:19
Общество
Терапевт Лаврищев перечислил причины сделать тест на коронавирус при ОРВИ
16:17
Общество
Жители Новосибирска запустили петицию о запрете сжигания мусора на территории ИК-18
16:16
Происшествия
Владелец магазина застрелил грабителя в поселке под Новосибирском
16:16
Происшествия
Работы по поиску людей в шахте «Листвяжная» будут вестись круглосуточно
16:14
Спорт
Экс-капитан «Зенита» Игонин рассказал о бойцовском характере легенды РПЛ Кержакова
16:11
Весь мир
Болсонару отказался объявлять локдаун в Бразилии из-за штамма «Омикрон»
Все новости

Искусственный интеллект помог московским врачам поставить более 2,5 миллиона диагнозов

  /   Обновлено: 27 ноября 2021 14:35
Общество
Искусственный интеллект помог московским врачам поставить более 2,5 миллиона диагнозов
pixabay.com

Москва, 27 ноября. Цифровая система, использующаяся в московских поликлиниках, демонстрирует хорошие результаты. По словам мэра российской столицы Сергея Собянина, она помогла врачам поставить 2,6 миллиона диагнозов.

Система была установлена в городских медицинских учреждениях в 2020 году. Искусственный интеллект анализирует жалобы пациентов и предлагает врачам возможные варианты диагнозов. Собянин подчеркнул, что ее использование позволило ускорить процессы назначения необходимых исследований в 10 раз.

«Конечно, окончательное решение всегда за врачом. Но ИИ значительно ускоряет процесс», — рассказал столичный градоначальник на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщалось ранее, детский технопарк «Москва» получил второй приз на международном конкурсе по искусственному интеллекту. Юные жители российской столицы завоевали серебро в номинации «Креативные индустрии».

Вернуться назад
Все новости / Общество / Искусственный интеллект помог московским врачам поставить более 2,5 миллиона диагнозов
Сергей Собянин искусственный интеллект здравоохранение
Комментировать