Приехавший в Россию житель Индии Оджас восхитился красотой московского метро

Москва, 27 ноября. Путешественник из Индии по имени Оджас приехал в Россию на две недели и рассказал, что в стране поразило его больше всего.

Посетив Москву, иностранец поразился красоте столичного метрополитена. Он сравнил городскую подземку с музеем и отметил, что наслаждаться можно не только внешним видом станций, но и наличием отличной беспроводной связи.

«После своего пребывания в Москве Оджас спросил меня: "А зачем вам музеи, если у вас есть московское метро? Оно ведь самое красивое в мире". С ним нельзя было не согласиться. Наше метро вызывает истинный восторг у иностранцев, особенно у тех, кто видит его впервые», — написал познакомившийся с Оджасом россиянин в своем блоге «Сочинский Сибиряк» на платформе «Яндекс.Дзен».

Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Также индийца поразила доброта и открытость русских людей, вопреки распространенным за границей стереотипам. По словам Оджаса, россияне на самом деле искренне интересуются другими народами, их историей и обычаями.

«Но больше всего индус был поражен до глубины души, что русские, даже малознакомые, могут всплакнуть, когда он уезжал. Он сказал, что это очень трогательно», — добавил автор блога.

Кроме того, иностранца сильно удивило наличие в России множества «американских вещей». Например, это рестораны «Макдоналдс» или сеть магазинов METRO. Путешественник подчеркнул, что это показатель тесного сотрудничества двух крупнейших государств, а глобализация в России «идет полным ходом».

Обрусевший американец Джейкоб ранее сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню. Впечатлениями об этом он поделился в своем личном блоге.