Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
27 ноября 12:53
12:52
Армия
NI: новость о возобновлении производства российских Ту-160 заставила понервничать США
12:52
Шоу-бизнес
«Энерджайзер творческого процесса»: актер Миронов рассказал о лучшем друге Машкове
12:52
Общество
Американец Дрейк побывал в России и выяснил основные минусы русской маршрутки
12:51
Шоу-бизнес
Певица Глюкоза призвала открыть места для курения в школах
12:49
Общество
Глава НИЦ им. Гамалеи Гинцбург назвал «преступлением» нежелание родителей прививать детей
12:48
Экономика
Mercedes-Benz покажет дальнобойный электрокар в январе
12:47
Общество
QR-коды и частичная отмена ограничений: что ждет жителей Ростовской области в ближайшее время
12:45
Политика
Путин поздравил движение КВН с 60-летним юбилеем и отметил его дерзость и динамичность
12:45
Происшествия
Суд отправил под арест замдиректора шахты «Листвяжная» Андрея Молоствова
12:44
Происшествия
ФАН публикует видео работ экстренных служб на месте взрыва в Нижегородской области
Все новости

Приехавший в Россию житель Индии Оджас восхитился красотой московского метро

Общество
Приехавший в Россию житель Индии Оджас восхитился красотой московского метро
pixabay.com

Москва, 27 ноября. Путешественник из Индии по имени Оджас приехал в Россию на две недели и рассказал, что в стране поразило его больше всего.

Посетив Москву, иностранец поразился красоте столичного метрополитена. Он сравнил городскую подземку с музеем и отметил, что наслаждаться можно не только внешним видом станций, но и наличием отличной беспроводной связи.

«После своего пребывания в Москве Оджас спросил меня: "А зачем вам музеи, если у вас есть московское метро? Оно ведь самое красивое в мире". С ним нельзя было не согласиться. Наше метро вызывает истинный восторг у иностранцев, особенно у тех, кто видит его впервые», — написал познакомившийся с Оджасом россиянин в своем блоге «Сочинский Сибиряк» на платформе «Яндекс.Дзен».

Приехавший в Россию житель Индии Оджас восхитился красотой московского метро
Агентство городских новостей Москва / Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Также индийца поразила доброта и открытость русских людей, вопреки распространенным за границей стереотипам. По словам Оджаса, россияне на самом деле искренне интересуются другими народами, их историей и обычаями.

«Но больше всего индус был поражен до глубины души, что русские, даже малознакомые, могут всплакнуть, когда он уезжал. Он сказал, что это очень трогательно», — добавил автор блога.

Кроме того, иностранца сильно удивило наличие в России множества «американских вещей». Например, это рестораны «Макдоналдс» или сеть магазинов METRO. Путешественник подчеркнул, что это показатель тесного сотрудничества двух крупнейших государств, а глобализация в России «идет полным ходом».

Обрусевший американец Джейкоб ранее сводил приехавшего из США отца в деревенскую баню. Впечатлениями об этом он поделился в своем личном блоге.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Приехавший в Россию житель Индии Оджас восхитился красотой московского метро
россия москва турист метро индия
Комментировать