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Инсталляция с «Полярными медведями» вновь появится на проспекте Мира в Москве

Общество
Инсталляция с «Полярными медведями» вновь появится на проспекте Мира в Москве
TACC  /  SERGEI ILNITSKY

Москва, 26 ноября. Новогодняя световая композиция «Полярные медведи» вновь украсит проспект Мира в Москве. Специалисты комплекса городского хозяйства уже начали монтаж инсталляции.

Праздничная конструкция радует столичных жителей и гостей города не первый год. Перед наступлением 2019 года фигуры полярных медведей, окруженных елями, впервые появились на проспекте Мира. В преддверии 2020 года мишек решили установить в Парке Горького, но по многочисленным просьбам световую инсталляцию вернули обратно перед празднованием 2021 года.

«Полярные медведи» представляют собой монументальную композицию, которая впечатляет своими габаритами. Ее общая длина достигает более 300 метров, центральной частью в которой является белая медведица с Умкой на льдине.

Ранее в Москве на Поклонной горе установили гигантский елочный шар. Столицу продолжают готовить к предстоящим зимним праздникам.

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