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Белогрудый еж Жорик вместе с соплеменниками впал в спячку в Московском зоопарке

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 18:58
Общество
Белогрудый еж Жорик вместе с соплеменниками впал в спячку в Московском зоопарке
pixabay.com/PD

Москва, 25 ноября. Игольчатые обитатели столичного зоопарка погрузились в зимнюю спячку. Понаблюдать за активной жизнью ежей москвичи и гости города смогут только весной.

Несколько представителей колючего семейства обитают в павильоне «Фауна России» Московского зоопарка. Они самостоятельного подготовили себе места для зимовки и утеплили глубокие норки сухими листьями.

«У нас в павильоне "Фауна России" живет несколько белогрудых ежей, самого крупного зовут Жорик. Несколько дней назад они свернулись клубочками и уснули на зиму», — прокомментировали в зоопарке.

Во время спячки у ежей замедляется метаболизм, сокращается частота сердечных ударов, а температура тела может опуститься почти на два градуса. Чтобы пережить зимовку, зверек должен весить около 600 граммов.

Слепой ежонок нашел приют у заботливой российской семьи из города Сольцы Новгородской области. Питомца кормят кашей с куриным мясом, улитками и червяками.

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