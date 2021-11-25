Белогрудый еж Жорик вместе с соплеменниками впал в спячку в Московском зоопарке

Москва, 25 ноября. Игольчатые обитатели столичного зоопарка погрузились в зимнюю спячку. Понаблюдать за активной жизнью ежей москвичи и гости города смогут только весной.

Несколько представителей колючего семейства обитают в павильоне «Фауна России» Московского зоопарка. Они самостоятельного подготовили себе места для зимовки и утеплили глубокие норки сухими листьями.

«У нас в павильоне "Фауна России" живет несколько белогрудых ежей, самого крупного зовут Жорик. Несколько дней назад они свернулись клубочками и уснули на зиму», — прокомментировали в зоопарке.

Во время спячки у ежей замедляется метаболизм, сокращается частота сердечных ударов, а температура тела может опуститься почти на два градуса. Чтобы пережить зимовку, зверек должен весить около 600 граммов.

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