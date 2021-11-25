Бизнесмена Альберта Худояна приговорили к шести годам колонии по делу о хищении

Москва, 25 ноября. Коптевский суд столицы вынес приговор девелоперу Альберту Худояну. Мужчину признали виновным в хищении недвижимости. Ближайшие шесть лет он проведет в колонии. Об этом сообщили в пресс-службе московской прокуратуры.

По версии следствия, экс-глава компании Optima Development Худоян и руководитель «Авиасити» Сергей Коноплев приобрели право на чужое имущество путем обмана. Ущерб от их действий составил 4,29 миллиарда рублей.

Второму фигуранту дела назначили наказание в виде трех лет лишения свободы. Также осужденные обязаны выплатить штраф.