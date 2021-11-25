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Россияне начали перепродавать приобретенные для инвестиций квартиры

  /   Обновлено: 25 ноября 2021 14:34
Экономика
Россияне начали перепродавать приобретенные для инвестиций квартиры
ФБА «Экономика сегодня» .

Москва, 25 ноября. Московские квартиры, приобретенные в 2020 году с целью вложения денег на этапе котлована, стали появляться в объявлениях о продаже. Владельцы даже не дожидаются окончания строительства, пишет «Коммерсантъ».

В период с января по сентябрь 2021 года число сделок по переуступке прав на будущее жилье увеличилось на 38,2% относительно показателей прошлого года. Однако это всего лишь 5% от всех инвестиционных покупок 2020-го. Продавать квартиры стали те, кто не видит перспектив повышения стоимости недвижимости в дальнейшем. Эксперты же не наблюдают предпосылок к стагнации первичного рынка. По их оценкам, всплеска перепродаж можно ждать не раньше окончания следующего года.

Граждане стали активно вкладываться в новостройки с началом действия программы льготной ипотеки под 6,5%. Она вызвала бурный рост продаж на рынке первичного жилья. Всего в этот период московские девелоперы продали 4,7 млн кв. метров (или 86,6 тыс. лотов) строящихся квартир и апартаментов. Этот показатель на 12% превышает значения 2019 года. Доля инвесторов в тот момент могла доходить до 50% от общего объема продаж.

Между тем в 43 российских городах с населением около 100 тысяч человек строительство жилой недвижимости остановилось. Причина заключается в несоответствии возможностей покупателей и желаний застройщиков.

В Северной столице по итогам третьего квартала цены на жилье бизнес-класса побили абсолютный рекорд. Они увеличились на 40% в годовом выражении, сообщает телеканал «Санкт-Петербург».

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