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Собянин выступил за сокращение числа мигрантов среди коммунальщиков в районах Москвы

Общество
Собянин выступил за сокращение числа мигрантов среди коммунальщиков в районах Москвы
mos.ru  /  Официальный портал Мэра и Правительства Москвы

Москва, 25 ноября. Число мигрантов, работающих в коммунальных районных организациях Москвы, нужно сократить. Такое заявление сделал мэр столицы Сергей Собянин.

В крупных коммунальных предприятиях работников из-за рубежа и так практически нет. Мигранты остались на уровне жилищных государственных бюджетных учреждений, где много чернового, низкооплачиваемого и дворницкого труда, подчеркнул Собянин в интервью РИА Новости.

«Ведь у нас в крупных городских коммунальных предприятиях мигрантов практически нет. Они остались на уровне жилищных гэбэушек, где много дворницкого труда, чернового и низкооплачиваемого. Но и там, мне кажется, есть резерв куда подвигаться», — добавил глава города.

Многие строительные компании, в том числе в Москве, прибегают к труду мигрантов. В ближайшие несколько лет Россия вряд ли сможет от этого отказаться, считает экономист Александр Коломин. Иностранцев, которые приезжают в РФ на работу, обяжут предоставлять справки об отсутствии ВИЧ и наркозависимости, пишет «Ридус».

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