Девочка получила травму мозга после падения с горки на детской площадке в Подмосковье

Можайск, 25 ноября. Десятилетняя школьница пошла гулять на детскую площадку около дома в Подмосковье. Ребенок катался с пластиковой горки, но из-за потери равновесия упал с большой высоты.

Инцидент произошел в подмосковном городе Можайск. Падение с высоты оказалось неудачным. Девочка сильно ударилась головой и не смогла самостоятельно подняться. Другие дети, увидев случившееся, позвали на помощь взрослых. К месту происшествия приехали медики, после чего ребенка увезли в больницу.

«Девочку доставили с десткой площадки около ее дома, где она играла с другими детьми и упала с пластиковой горки. Госпитализировали с диагнозом: открытая черепно-мозговая травма, перелом костей черепа, ушиб головного мозга», — пишет «Комсомольская правда» со ссылкой на врачей.

Сейчас девочке оказывают необходимую медицинскую помощь. Правоохранители Подмосковья организовали проверку после случившегося. Им предстоит выяснить, есть ли на детской площадке нарушения.

Еще один инцидент произошел на детской площадке в ЯНАО. Девочка после игры на деревянной горке лишилась пальца. Прокуратура выявила ряд нарушений после осмотра места происшествия.