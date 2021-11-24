Премиальная недвижимость Москвы подорожала и сократилась по площади

Москва, 24 ноября. Люксовые столичные квартиры показали двойной тренд, сообщает портал элитной недвижимости «Элитное.ру».

Стоимость всех вариаций жилищных объектов премиум-класса в Москве выросла на 2-10 млн рублей при том, что площадь квартир снизилась на 2-5 квадратных метров.

Новостройки бизнес-сектора в российской столице в период с июля по сентябрь предлагали порядка 10 тыс. квартир. Примерно 36% из них являлись двухкомнатными, долю в 27% занимали трехкомнатные, а около 25% приходилось на однокомнатные. Менее 10% были студиями, либо многокомнатными квартирами.

Средняя площадь квартир-студий уменьшилась до 28,1 «квадрата» с 30,3 кв. м. Однокомнатные квартиры сократились по метражу до 43,7 кв. м (ранее 45,1 кв. м.), а двухкомнатные объекты продемонстрировали сужение до 67,3 «квадрата» с 69,3 квадратных метра.

Ценники студий, соответственно, выросли до 12 млн рублей с 9,9 млн рублей, однушки подорожали до 18,1 млн рублей с 13,4 млн рублей, а двушки прибавили до 26 млн рублей с 19 млн рублей. Специалисты отмечают, что годовой прирост средней цены квадратного метра в элитных проектах стал максимальным — 39% или 108 тыс. рублей.

Основные причины изменения цен в сегменте — подорожание строительных материалов, субсидирование ипотечных программ, а также ускоренные темпы инфляции, указывает управляющий партнер компании «Метриум» Надежда Коркка. Рост стоимости вторичного жилья в Москве, в это же время, постепенно замедляется, пишет РБК.