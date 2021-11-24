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Метель стала причиной десятибалльных пробок в Москве

Общество
Метель стала причиной десятибалльных пробок в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Екатерина Жульева

Москва, 24 ноября. Пробки в десять баллов образовались в Москве из-за мощного снегопад. Жители столицы застряли в заторах на МКАД, а также в центре города.

В пробках на Таганской площади встали сразу несколько машин скорой помощи. Движение транспорта было затруднено на Садовом и Третьем транспортном садовом кольце, сообщили в дептрансе Москвы.

Ожидается, что дороги столицы разгрузятся лишь к 21:00 часу. Автомобилистов просят соблюдать дистанцию и скоростной режим на трассах. Негативными факторами на дорогах является высокая интенсивность движения машин и плохая видимость.

Ранее синоптики центра «Фобос» предсказали частую смену погоды в Москве. Горожан предупредили о формировании сугробов до десяти сантиметров.

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