Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
24 ноября 10:52
10:50
Происшествия
Трехлетняя девочка скончалась в Петербурге после отказа родителей госпитализировать ее
10:48
Общество
Бывшую приму Большого театра Марию Александрову госпитализировали с COVID-19
10:48
Общество
Председатель Верховного суда Башкирии Латыпова умерла в 66 лет
10:46
Происшествия
ФАН публикует фото выкатившегося за пределы ВПП самолета Sukhoi Superjet в Норильске
10:43
Происшествия
Устроившая ДТП с участием Игоря Скляра на Лиговском проспекте женщина была пьяна
10:42
Политика
Украинская спецоперация «Полесье» началась на границе с Белоруссией
10:38
Происшествия
Навальный в четвертый раз подал иск против владимирской колонии
10:37
Общество
Власти Хабаровского края введут экспресс-тесты на COVID-19 перед вакцинацией
10:37
Общество
Доктор Логунов сообщил о начале третьей фазы испытаний «Спутника М»
10:34
Происшествия
Бастрыкин заявил о снижении числа оправдательных приговоров в России за 15 лет
Все новости

Выставка к 60-летию Виктора Цоя пройдет в Москве

Общество
Выставка к 60-летию Виктора Цоя пройдет в Москве
wikipedia.org  /  Лаврешкин Виктор / CC BY-SA 4.0

Москва, 24 ноября. Экспозиция «Виктор Цой. Путь героя», на которой будут представлены черновики, письма, фотографии и сценические костюмы легендарного музыканта, откроется 15 января 2022 года в ЦВЗ «Манеж».

Мероприятие приурочено к 60-летию со дня рождения Цоя. В создании выставки принимали участие отец и сын музыканта Роберт и Александр Цой, его друзья и коллеги. Организаторы экспозиции хотели показать путь музыканта — от простого мальчика до кумира миллионов, пишет ТАСС.

Выставка будет разделена на несколько секций, включая раздел с видением творчества Цоя глазами его друзей. Речь идет о писателе Жоэле Бастенэре, издавшем альбом рокера во Франции, а также подруге Цоя из США Джоанне Стингрей, сообщает газета «Культура».

Ранее на торгах Vladley продали нарисованную фломастерами абстрактную работу Виктора Цоя. Рисунок музыканта купили за рекордные 2,5 млн рублей.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Выставка к 60-летию Виктора Цоя пройдет в Москве
москва выставка цой
Комментировать