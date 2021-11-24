Выставка к 60-летию Виктора Цоя пройдет в Москве

Москва, 24 ноября. Экспозиция «Виктор Цой. Путь героя», на которой будут представлены черновики, письма, фотографии и сценические костюмы легендарного музыканта, откроется 15 января 2022 года в ЦВЗ «Манеж».

Мероприятие приурочено к 60-летию со дня рождения Цоя. В создании выставки принимали участие отец и сын музыканта Роберт и Александр Цой, его друзья и коллеги. Организаторы экспозиции хотели показать путь музыканта — от простого мальчика до кумира миллионов, пишет ТАСС.

Выставка будет разделена на несколько секций, включая раздел с видением творчества Цоя глазами его друзей. Речь идет о писателе Жоэле Бастенэре, издавшем альбом рокера во Франции, а также подруге Цоя из США Джоанне Стингрей, сообщает газета «Культура».

Ранее на торгах Vladley продали нарисованную фломастерами абстрактную работу Виктора Цоя. Рисунок музыканта купили за рекордные 2,5 млн рублей.