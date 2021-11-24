Самый большой каток в Москве начнет работать на ВДНХ с 26 ноября

Москва, 24 ноября. Самый большой каток Москвы откроет свои двери 26 ноября. Развлечение для жителей столицы появилось на ВДНХ. Об этом сообщили в пресс-службе ВДНХ.

Площадь самого большого катка Москвы составляет более 20 тыс. кв. м. Он будет принимать жителей и гостей города с 26 ноября по 27 февраля 2022 года. Общее пространство всей инфраструктуры насчитывает 53 тыс. кв. м, рассказала заммэра Москвы Наталья Сергунина.

Посетители смогут кататься на коньках по ледовым дорожкам от павильона № 1 «Центральный» до павильона № 58 «Земледелие». Горожанам откроется вид на фонтаны «Дружба народов» и «Каменный цветок». Для маленьких детей от трех до восьми лет будет работать ледовая арена с 27 ноября.

«Каждую неделю планируют проводить спортивные зарядки и танцевальные занятия. Кроме того, возобновят экскурсии на коньках, посвященные истории выставки и ее архитектуре», — рассказали в пресс-службе ВДНХ.

Ранее стало известно, что ГУМ-каток и рождественская ярмарка на Красной площади в Москве откроются для жителей и гостей российской столицы 29 ноября.