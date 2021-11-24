Машина скорой помощи перевернулась в центре Москвы

Москва, 24 ноября. Большая авария с участием автомобиля скорой помощи произошла в центре Москвы. Машина экстренной службы в результате столкновения с другим автомобилем перевернулась.

Во время аварии пострадали несколько человек. В данный момент медики доставляют пострадавших в больницу. Соответствующей информацией поделился РЕН ТВ.

Один из участников инцидента заявил, что состояние пострадавших оценивается как средней тяжести. Обстоятельства, детали и причины аварии в данный момент выясняются.

Аналогичное происшествие недавно случилось на территории Петербурга. Автомобиль скорой помощи перевернулся на проспекте Обуховской обороны. По итогу происшествия пострадали два человека.