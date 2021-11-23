Пожар произошел в жилой пятиэтажке на западе Москвы

Москва, 23 ноября. Возгорание в жилом пятиэтажном доме произошло на улице Студенческой на западе Москвы. Соответствующей информацией поделился источник ФАН.

В результате к ликвидации пожара привлекли несколько пожарных расчетов. Они прибыли на место происшествия для тушения возгорания. По словам очевидцев, густой дым валит из одного из подъездов. Некоторые люди самостоятельно покидают здание. При этом жильцы уходят из квартир без паники. Корреспондент агентства поделился видеоматериалом с места пожара.

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По предварительным сведениям, на первом этаже загорелся кабель. В результате на место инцидента вызвали представителей управляющей компании и специалистов электросетей.

Житель Волчанска недавно поджег дом с родственниками. Сотрудники правоохранительных органов приговорили преступника к 12 годам колонии.