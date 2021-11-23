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Дептранс Москвы предупредил столичных автомобилистов о гололедице

Общество
Дептранс Москвы предупредил столичных автомобилистов о гололедице
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Никеричев

Москва, 23 ноября. Московским автомобилистам рекомендуется сменить летнюю резину на зимнюю и соблюдать осторожность на дорогах из-за возможного образования гололедицы. Об этом сообщили в пресс-службе столичного департамента транспорта.

Жителям Москвы, пользующимся личным транспортом, напомнили о необходимости сменить летнюю резину на зимнюю. Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале ведомства.

«По ночам в городе температура воздуха стабильно опускается ниже нуля. В случае осадков на дорогах может образоваться гололедица. Будьте внимательны на дорогах, снижайте скорость и держите дистанцию», — отметили в дептрансе.

Кроме того, в ведомстве подчеркнули, что манера вождения зимой и в межсезонье существенно отличается от летней. Движение на автомобиле с летними шинами может представлять опасность, поскольку грозит возникновением ДТП.

ГИБДД Москвы ранее посоветовало водителям проверить аккумулятор машины перед зимним периодом. Кроме того, важно убедиться в надежности тормозной системы.

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