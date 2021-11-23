Риелторы обозначили районы Москвы с самым дешевым жильем в новостройках

Москва, 23 ноября. Стоимость жилья в московских новостройках за последний год выросла на 33,2%, пишет РБК со ссылкой на агентство недвижимости «Азбука жилья». Как отмечается, самые низкие цены на квартиры представлены в Лианозово, Восточное Бирюлево и Бескудниковском районах.

По данным аналитиков, стоимость квадратного метра в Лианозово составляет 175 тысяч рублей. В Восточном Бирюлево жилье продается по 178,88 тысячи за квадратный метр, а в Бескудниковском районе — по 182,3 тысячи. В среднем средняя стоимость «квадрата» в городских новостройках составляет 319,4 тысячи рублей.

Объем предложения по итогам октября составил 35,88 тысячи лотов, что на 4,4% больше, чем в сентябре, и на 38% выше показателей марта. Если сравнивать с данными за октябрь прошлого года, то предложение увеличилось на 11,7%. При этом объем продаж сократился за последний месяц на 6,4%.

Предприниматель Сергей Демин ранее сообщил, что в 2022 году в России ожидается новая волна роста цен на жилье. Однако, как он считает, в начале года значительных изменений не произойдет.