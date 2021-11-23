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Актер Томашевский госпитализирован после драки в Подмосковье

  /   Обновлено: 23 ноября 2021 09:11
Происшествия
Актер Томашевский госпитализирован после драки в Подмосковье
Федеральное агентство новостей  /  Яцко Степан

Москва, 23 ноября. Актер Петр Томашевский госпитализирован после драки в одну из больниц Московской области.

Врачи диагностировали у Томашевского сотрясение головного мозга. Известно, что 39-летний артист был пьян. Обстоятельства конфликта выясняются.

Петр Томашевский — российский актер театра и кино, сын актера Николая Томашевского. Известен по своим работам в сериалах и фильмах «Папа», «Черные волки», «Лето волков» и других.

Ранее сообщалось, что в сентябре актер Михаил Пореченков повздорил в автобусе с одним из пассажиров. По словам свидетелей, между мужчинами произошла драка.

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Все новости / Происшествия / Актер Томашевский госпитализирован после драки в Подмосковье
алкоголь актер подмосковье драка томашевский
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