Актер Томашевский госпитализирован после драки в Подмосковье

Москва, 23 ноября. Актер Петр Томашевский госпитализирован после драки в одну из больниц Московской области.

Врачи диагностировали у Томашевского сотрясение головного мозга. Известно, что 39-летний артист был пьян. Обстоятельства конфликта выясняются.

Петр Томашевский — российский актер театра и кино, сын актера Николая Томашевского. Известен по своим работам в сериалах и фильмах «Папа», «Черные волки», «Лето волков» и других.

Ранее сообщалось, что в сентябре актер Михаил Пореченков повздорил в автобусе с одним из пассажиров. По словам свидетелей, между мужчинами произошла драка.