Камера наблюдения засняла ДТП с ребенком на зебре в Подмосковье

Москва, 22 ноября. Автомобиль сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе на улице Гагарина в подмосковном Жуковском, за рулем машины находился 50-летний автолюбитель.

ДТП случайно попало в объектив камер наблюдений, передает РЕН ТВ. На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости врезается в идущих по зебре пострадавших.

Мальчик в результате сильного удара получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Он был госпитализирован. Его отец отказался от медицинской помощи и госпитализации.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео крупной аварии в Московской области. Внедорожник въехал в автомобиль BMW. Третьим участником ДТП стала машина Toyota Camry — легковушка опрокинулась и рухнула поперек дороги, в паре метров перед первыми двумя автомобилями. Инцидент произошел на Калужском шоссе, в районе реки Десна.