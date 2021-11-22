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Камера наблюдения засняла ДТП с ребенком на зебре в Подмосковье

Происшествия
Камера наблюдения засняла ДТП с ребенком на зебре в Подмосковье
Управление информации и пресс-службы Главы Республики Крым

Москва, 22 ноября. Автомобиль сбил мужчину с ребенком на пешеходном переходе на улице Гагарина в подмосковном Жуковском, за рулем машины находился 50-летний автолюбитель.

ДТП случайно попало в объектив камер наблюдений, передает РЕН ТВ. На кадрах видно, как автомобиль на полной скорости врезается в идущих по зебре пострадавших.

Мальчик в результате сильного удара получил закрытую черепно-мозговую травму и перелом ребра. Он был госпитализирован. Его отец отказался от медицинской помощи и госпитализации.

Ранее Федеральное агентство новостей опубликовало видео крупной аварии в Московской области. Внедорожник въехал в автомобиль BMW. Третьим участником ДТП стала машина Toyota Camry — легковушка опрокинулась и рухнула поперек дороги, в паре метров перед первыми двумя автомобилями. Инцидент произошел на Калужском шоссе, в районе реки Десна.

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