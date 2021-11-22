ФАН публикует видео с места страшного ДТП на Калужском шоссе в Подмосковье

Москва, 22 ноября. Репортер Федерального агентства новостей предоставил видео с опрокинутым автомобилем после ДТП в Московской области.

Инцидент произошел на Калужском шоссе, в районе реки Десна. Официальных сообщений об инциденте пока не поступало.

Согласно видео, во внедорожник в самом левом ряду въехал в автомобиль BMW. Третьим участником ДТП стала машина Toyota Camry — легковушка лежит поперек дорог, в паре метров перед ними. Информации о пострадавших нет.



Ранее один человек погиб в массовом ДТП в Новосибирске. Погибший автомобилист ехал в сторону Колыванского шоссе и выехал на «встречку», столкнувшись с двумя автомобилями.