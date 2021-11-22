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Гигантский елочный шар установили на Поклонной горе в Москве

Общество
Гигантский елочный шар установили на Поклонной горе в Москве
mos.ru  /  Официальный сайт мэра Москвы

Москва, 22 ноября. Световую инсталляцию в виде 20-метрового елочного шара установили на Поклонной горе в Москве в рамках подготовки города к Новому году.

Украшение диаметром 17 метров и высотой 20 метров весит 35 тонн. Сам шар состоит из 176 тыс. елочных игрушек. Внутри инсоляции будет размещено световое и музыкальное сопровождение.

Всего к праздникам на Поклонной горе и Кутузовском проспекте установят более 60 световых конструкций. Также там появится огромная световая ель, танцующие фигуры и звезды. Триумфальную арку украсят фигуры Снегурочки и Дела Мороза, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.

Как ранее сообщалось, сладости, книги и косметика попали в топ самых популярных подарков на Новый год. Также часто выбирают бытовую электронику и различные элементы одежды.

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