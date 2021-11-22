Проект «Зима в Подмосковье» официально стартовал в Московской области

Москва, 22 ноября. Комитет по туризму Московской области объявил о запуске традиционного проекта «Зима в Подмосковье». В его рамках запланировано проведение шести мероприятий, в том числе выставок и ярмарок.

Отмечается, что 26 ноября свою работу начнет выставка «Образ и смысл». Туристы смогут ознакомиться с образцами голландской живописи XVII века. Главным же событием проекта станет выставка «Азбука шедевра». Она откроется 18 декабря в Государственном историко-художественном музее «Новый Иерусалим», сообщается на официальном туристическом портале правительства Московской области. На выставке будут представлены картины из выдающихся региональных музеев России.

В рамках проекта также запланировано проведение соревнований. В частности 31 декабря 2021 года состоится одно из старейших состязаний в Подмосковье — «Манжосовская лыжня». Оно будет проводиться в 52-й раз.

Представители регионального комитета подчеркнули, что всего в Подмосковье будут работать 300 катков, 90 лыжных и 149 тюбинговых трасс. Кроме того, в период крещенских купаний будут открыты знаковые купели области: Гремячий ключ, Белый колодец и Талеж.

Как сообщалось ранее, власти Кузбасса планируют развивать круглогодичную туристическую инфраструктуру. Это позволит создать дополнительные рабочие места и повысить уровень жизни в регионе.