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Вильфанд: сильный гололед ожидается в Москве на следующей неделе

  /   Обновлено: 22 ноября 2021 01:01
Общество
Вильфанд: сильный гололед ожидается в Москве на следующей неделе
Невские Новости  /  Агеев Василий

Москва, 22 ноября. Сильный гололед прогнозируется в первые дни рабочей недели в Москве. Такой прогноз составил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Гололедица будет наблюдаться в столичном регионе 22 и 23 ноября. Температура воздуха ожидается выше нормы на пару градусов. Жителей Московской области предупредили о ветре до 15 метров в секунду, пишет РИА Новости.

«Сильная гололедица прогнозируется с понедельника. В ночь на понедельник будет от нуля до минус двух градусов, ветерок тоже будет. Сильная гололедица будет продолжаться в понедельник и вторник», — отметил метеоролог Вильфанд.

Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова предупредила местных жителей о понижении температурных показателей в начале недели. Уже 23 ноября прогнозируются заморозки ночью до минус шести градусов. К концу недели на улице ожидается потепление.

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