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Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
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Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве

Происшествия
Три человека пострадали при пожаре в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве
Федеральное агентство новостей  /  Александр Кочкин

Москва, 22 ноября. Пожар площадью 120 квадратных метров охватил хостел на Волгоградском проспекте в Москве. В результате происшествия травмы получили три человека.

Сейчас на месте происшествия работают сотрудники оперативных служб, из здания эвакуировали 15 человек. Согласно информации из открытых источников, речь идет о хостеле под названием «Луна».

Изначально пожару был присвоен второй уровень сложности, однако позднее его повысили до третьего. В столичном управлении МЧС России уточнили, что возгорание зафиксировано на первом этаже трехэтажного здания.

Тушением пожара занимаются около 60 человек и 28 единиц техники. Из-за инцидента перекрыто движение по улице Новоостаповская, автомобилистов просят выбирать для проезда прилегающие улицы.

Очевидцы публикуют видео с места происшествия. На кадрах запечатлен густой дым, который валит из окон, и языки пламени.

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