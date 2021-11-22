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МЧС: площадь пожара в московском хостеле выросла до 120 квадратных метров

Происшествия
МЧС: площадь пожара в московском хостеле выросла до 120 квадратных метров
 /  Пресс-служба ГУ МЧС России по Новосибирской области

Москва, 22 ноября. Хостел загорелся в Москве на Волгоградском проспекте. Огонь распространился на площади 120 квадратных метров, сообщили в МЧС России.

Пожар произошел в хостеле по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. На месте случившегося работают спасатели и экстренные службы Москвы. Из-за возгорания перекрыто движение по улице Новоостаповская.

«Площадь пожара в хостеле на Волгоградском проспекте на юго-востоке Москвы выросла до 120 кв. метров», — уточнили в МЧС России.

Сообщается, что движение на прилегающих улицах не затруднено. К тушению пожара привлекли 28 единиц специальной техники. На месте происшествия работают около 60 человек личного состава МЧС.

Пожар привлек внимание москвичей. Прохожие снимают происходящее на видеокамеры. Возгоранию присвоили повышенный, второй ранг сложности. Подробности случившегося и информация о пострадавших уточняется.

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пожар мчс хостел
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