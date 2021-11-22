Появилось видео пожара в хостеле на Волгоградском проспекте в Москве

Москва, 22 ноября. Один из столичных хостелов загорелся на Волгоградском проспекте ночью 22 ноября. В Сети опубликовано видео, как пламя охватывает здание.

Возгорание началось в доме 32, корпус 8 по адресу Волгоградский проспект. К месту происшествия выехали МЧС и сотрудники экстренных служб Москвы. Работники пожарной бригады приступили к ликвидации огня. Очевидцы снимают происходящее на видеокамеры.

Прибывшие на место случившегося экстренные службы столицы присвоили пожару повышенный, второй ранг сложности. Из окон валит густой дым. Доносятся просьбы людей о помощи. Подробности и информация о пострадавших произошедшего выясняются.