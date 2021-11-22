Пожару в московском хостеле присвоен повышенный уровень сложности

Москва, 22 ноября. Хостел загорелся на Волгоградском проспекте в Москве. В экстренных службах сообщили, что возгоранию присвоен повышенный, второй ранг сложности.

Пожар произошел в гостинице по адресу Волгоградский проспект, дом 32, корпус 8. По предварительным данным, огонь распространился на площади 100 «квадратов». На место уже прибыли пожарные и приступили к ликвидации пламени, пишет ТАСС.

«Пожарные на месте. Пожару присвоен повышенный, второй ранг сложности. Из окон идет густой дым, люди просят о помощи», — следует из сообщения.

Накануне на юго-западе Москвы вспыхнуло здание кинотеатра «Таллин», пишет RT. Спасателям удалось ликвидировать пожар, распространившийся на площади 150 квадратных метров.