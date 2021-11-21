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Темпы подорожания недвижимости на московском вторичном рынке замедлились

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 20:28
Экономика
Темпы подорожания недвижимости на московском вторичном рынке замедлились
pixabay.com

Москва, 21 ноября. Цены на вторичную недвижимость в Москве замедлили свой рост. В течение последнего года они колеблются в диапазоне от 245 тысяч до 270 тысяч рублей за квадратный метр, рассказали «РБК-Недвижимости» эксперты рынка.

Причин ожидать, что к концу года ситуация изменится, не наблюдается, отметил руководитель аналитического центра ЦИАН Алексей Попов,

«Факторы, влияющие на ценообразование, уравновешивают друг друга. С одной стороны, новостройки продолжают дорожать (отмена льготной ипотеки лишь замедлила темпы роста цен, но не привела к их остановке). С другой стороны, на рынок выходит больше инвестиционных лотов (а среди них довольно много квартир в только что сданных корпусах новостроек, в том числе без отделки) и наследственных квартир (как необратимое последствие пандемии). Эти предложения обычно экспонируются ниже рынка», — объяснил он.

С ним согласилась главный аналитик риелторской компании «Миэль» Екатерина Бережнова. По ее словам, ввиду очередного повышения ключевой ставки и официального прогноза инфляции на конец года до 8% ставки по ипотеке вырастут, что сделает ее менее доступной. При этом покупка квартир в качестве инвестиции с целью сохранения сбережений сбалансирует ситуацию.

На московском рынке вторичного жилья наблюдается рост активности покупателей. Несмотря на ряд факторов, способствующих снижению спроса, количество авансов и сделок выросло в октябре на 10% по сравнению с сентябрем.

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москва жилье недвижимость вторичный рынок рынок жилья
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