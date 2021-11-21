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Подсветку включили на Останкинской башне в Москве в честь Дня телевидения

  /   Обновлено: 21 ноября 2021 19:26
Общество
Подсветку включили на Останкинской башне в Москве в честь Дня телевидения
Федеральное агентство новостей

Москва, 21 ноября. Тематическая трансляция настроечной таблицы началась на Останкинской башне в Москве в честь Всемирного дня телевидения.

Первая трансляция движущегося изображения состоялась еще в 1923 году, но телевизионщики начали отмечать свой профессиональный праздник только в конце XX века. Генассамблея ООН официально утвердила Всемирный день телевидения в 1996 году. По случаю праздника 21 ноября текущего года медиафасад Останкинской башни транслирует настроечную таблицу.

Телевидение привлекает проблемы всего мира к важным проблемам. За возможность смотреть фильмы, сериалы и новости следует поблагодарить инженера Владимира Зворыкина, который изобрел катодную трубку в 1933 году.

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